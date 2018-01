Em 10 dias, Receita recebeu 1,350 milhão de declarações A Receita Federal recebeu até ontem 1,350 milhão de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2005, ano- base 2004. Segundo o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Fazenda, isso representa um aumento de 14% em relação ao número de declarações entregue nos dez primeiros dias do ano passado. A expectativa da Receita é que cerca de 20 milhões de pessoas entreguem a declaração este ano. Em 2004, 18,8 milhões de contribuintes prestaram contas ao Leão. O prazo para entrega vai até dia 29 de abril. Depois desta data, o contribuinte terá que pagar uma multa de no mínimo R$ 165,74 e, no máximo, 20% do imposto devido. Todas as pessoas com rendimentos tributáveis superiores a R$ 12,696 mil devem apresentar a declaração de IRPF, via internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo telefone 0300 78 0300. A declaração ainda pode ser feita em disquete ou em formulário de papel.