Em 15 dias, argentinos saberão se aftosa está controlada O Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentícia da Argentina(Senasa) anunciou que daqui a 15 dias as autoridades sanitárias saberão se o foco de aftosa encontrado na semana passada na província de Corrientes foi controlado com sucesso. Segundo o Senasa, nesse período, será possível se ter um panorama "claro" sobre as origens do foco de aftosa. As autoridades sanitárias estão averiguando o motivo do ressurgimento da doença, já que o rebanho argentino estava sendo vacinado desde 2001. A Ministra da Economia, Felisa Miceli, declarou que o problema da aftosa será "resolvido rapidamente" e que a Argentina poderá "recuperar os mercados que hoje estão fechando suas portas". Ao longo da última semana, a cotação da carne bovina no Mercado de Liniers, o principal do país, caiu mais de 7%. Mais de 800 animais infectados (ou suspeitos de estarem contagiados) pela aftosa já foram mortos pelos técnicos do Senasa. O organismo calcula que nos próximos dias poderia eliminar outras 2.200 cabeças de gado.