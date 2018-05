Em 2013, passos incertos na produção industrial

Em 2013, o comportamento da produção manufatureira vem mostrando altos e baixos acentuados - crescimento em janeiro, março e abril e recuo em fevereiro e maio. O que se havia ganhado em abril foi perdido em maio, para a maior parte dos setores. Essa variação dificulta as decisões de investimento, as contratações de pessoal e outras previsões. O resultado é que volta a haver acumulação de estoques, o que torna mais difícil uma recuperação sustentada nesse setor.

Entre as categorias de uso, a queda da PIM foi liderada pelo segmento de bens de capital (-3,5%), em que se depositavam as maiores esperanças de crescimento e de retomada dos investimentos. Entre as atividades, a queda foi puxada pela produção de alimentos (-4,4%), que um gerente do IBGE, André Macedo, atribui ao impacto da inflação no orçamento doméstico.

Comparativamente a 2012, quando o PIB industrial caiu 2,6%, ainda se pode prever melhoria nos números de 2013, mas os indicadores positivos são cadentes. Entre os meses de maio de 2012 e 2013, por exemplo, houve alta no ritmo da produção industrial de 1,4%. E a produção acumulada dos primeiros cinco meses deste ano superou em 1,7% a do ano passado. Mas, na comparação entre os últimos 12 meses, até maio, com os 12 meses precedentes, registrou-se uma queda de 0,5%.

Entre as avaliações mais otimistas está a de um crescimento da produção de 2,5%, neste ano, segundo o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi). Outros especialistas, como a LCA Consultores, são mais cautelosos, estimando alta anual de 2,3%.

Os estímulos oficiais já concedidos à indústria, alguns dos quais já em fase de redução (como o IPI para produtos da linha branca), não surtiram o efeito desejado de aceleração do consumo e, assim, sobre a demanda de produtos industriais e o PIB. O motivo principal tem sido a perda de poder aquisitivo dos salários.

Predominam os fatores negativos para a indústria, como a baixa produtividade e os custos elevados. O efeito positivo esperado do câmbio menos valorizado poderá demorar.