Em 2016, gerir a dívida poderá ser mais difícil Em novembro, a dívida pública federal não só cresceu significativamente - R$ 70 bilhões, incluindo juros -, como ficou mais curta e continuou muito cara, segundo o Tesouro Nacional. Houve, no mês, emissão líquida de títulos no montante de R$ 42,4 bilhões e a apropriação de juros de R$ 28 bilhões. Com aumento nominal de 2,66%, a dívida atingiu R$ 2,7 trilhões e já se aproxima dos níveis máximos previstos no Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2015.