Em 30 anos, 1,15 milhão de lançamentos na Região Metropolitana de São Paulo

Nos últimos 30 anos, 1,15 milhão de novas unidades residenciais, correspondendo a 88,8 milhões de m² de área construída de, foram lançadas na capital e na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).

Dados como esses também podem ser obtidos por meio do novo sistema que a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp) está lançando com informações georreferenciadas sobre os empreendimentos imobiliários. A nova ferramenta também traz os números referentes aos empreendimentos comerciais.

O GeoEmbraesp permite que o usuário acesse os bancos de dados da empresa para obter informações detalhadas de todos os empreendimentos lançados desde janeiro de 1985 até o momento atual.

Os dados incluem localização, nome do empreendimento, total de blocos, andares e unidades (tipo e cobertura), número de dormitórios, banheiros e vagas de garagem, áreas útil e total, preço de venda e condições de pagamento, nome e endereço de incorporadoras, construtoras e vendedoras.

Por áreas. O GeoEmbraesp permite filtros geográficos e a visualização de análises estatísticas sobre os mais diferentes bairros da capital e dos municípios da Grande São Paulo.

Também possibilita elaborar comparativos da produção imobiliária por tipologia - um, dois, três, quatro dormitórios ou mais -, tomando como base, por exemplo, as áreas e os preços médios praticados.

As informações, análises e dados informatizados oferecem uma visão da evolução do mercado imobiliário nas últimas três décadas.

O ano de 2014 - que serviu de base para as premiações desta edição do Top Imobiliário - tornou-se um marco para a Embraesp. “Consolidamos 30 anos de acompanhamento do mercado imobiliário”, afirma a coordenadora de Pesquisa e Análise de Mercado da empresa, Samantha Furlan.

Em 2015, a Embraesp completa 42 anos fazendo pesquisas, avaliações, estudos de mercado e de restrições. Seus produtos - isenção, independência e informação de qualidade, como diz Samantha - conquistaram clientes dos segmentos industrial, financeiro, comercial e institucional.

Ranking. Em 1993, o Estado criou o Top Imobiliário, em parceria com a Embraesp, premiando as empresas protagonistas do mercado de lançamentos imobiliários em três categorias: incorporadoras, construtoras e vendedoras, tendo como base o lançamentos de edificações, feitos durante o ano.

Com base nos números e em ponderações é elaborado o ranking das categorias.

Ontem, juntamente com a entrega do troféu, os primeiros colocados de cada segmento receberam uma assinatura anual do novo sistema da Embraesp como cortesia.

O novo sistema está disponível na internet, sob assinatura, com atualização mensal.

O GeoEmbraesp é indicado para empresas que atuam em qualquer segmento da indústria de construção civil, incluindo agentes financeiros e fornecedores de insumos.

A navegação pode ser personalizada conforme o ambiente web da empresa, com cores e logomarca.

A versão beta do programa pode ser acessada em www.geoembraesp.com.br. Informações sobre as condições de assinatura podem ser solicitadas através do e-mail embraesp@embraesp.com.br.