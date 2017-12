Em 8ª queda seguida, prévia do PIB mostra que economia encolheu 0,63% em outubro

BRASÍLIA - O fundo do poço pode ser mais embaixo quando se trata de economia brasileira. O quarto trimestre começou registrando uma nov abaixa do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do PIB. O indicador registrou baixa de 0,63%, com ajuste sazonal. O IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

A queda de outubro representa a oitava consecutiva na série com ajuste. Isso porque, com as revisões feitas pelo BC, o indicador, que ainda apresentava alta em maio, passou para o terreno negativo naquele mês.

O IBC-Br de outubro, que ficou em 138,17 pontos pela série com ajuste sazonal, é o menor da série histórica do Banco Central desde agosto de 2010. Naquele mês, o indicador exibia 137 pontos. Já na série sem ajuste sazonal, o IBC-Br atingiu a marca de 141,05 pontos em outubro, o que representou um aumento de 0,56% na margem - em setembro o IBC-Br estava em 140,27 pontos.

A queda de outubro foi maior do que a mediana de 0,40% das estimativas apuradas pela Agência Estado com 35 instituições financeiras. O intervalo dessa amostragem ia de -0,06% a -0,70%. Sem ajuste sazonal (série observada), houve um recuo de 3,20% nos 12 meses encerrados em outubro. No acumulado deste ano até outubro, a retração acumulada já está em 3,69%. Na comparação entre os meses de outubro de 2015 e de 2014, houve diminuição de 6,38% também na série sem ajustes sazonais.

No Relatório Trimestral de Inflação de setembro, o BC revisou sua previsão de queda para o PIB de 2015 de -1,1% para -2,70%. Uma nova edição do documento será divulgada na próxima quarta-feira. No Relatório de Mercado Focus da última segunda-feira, a mediana das expectativas para o PIB estava negativa em 3,62% para este ano.

Revisões. O BC revisou a série do IBC-Br, como faz todos os meses. Em setembro, a taxa de -0,50% foi alterada para -0,47%. Em agosto, a taxa inicial de -0,76% foi para -0,81%. Em julho, a queda de 0,13% do índice sofreu mudança para -0,08%. Em junho, a taxa negativa de 0,92% foi alterada para -0,99%. Em maio, a alta de 0,01% foi revisada para baixa de 0,08%. No caso de abril, a queda de 1,04% mudou para -1%. Em março, a variação deixou de ser de -1,43% e passou para -1,46%. Em fevereiro, único mês em que houve avanço do indicador em 2015, a taxa de +0,57% foi reduzida para 0,52%. Todos os dados são referentes às variações na margem, na série com ajuste sazonal.