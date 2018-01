Em anuário, as empresas e sua responsabilidade social O ?Anuário Expressão de Gestão Social?, publicação sobre economia editada em Santa Catarina, traz em sua nova edição reportagens especiais sobre as empresas que se destacam por suas ações em responsabilidade social e também apresenta os principais resultados da segunda edição da maior pesquisa de responsabilidade social empresarial do Sul. Este ano, 99 grandes e médias empresas, com sede ou importantes operações nos três estados do Sul, responderam a pesquisa aplicada em parceria entre a Editora Expressão e as consultorias Civitas de Responsabilidade Social e Instituto Lauster do Brasil. Os participantes responderam a um questionário com 404 itens elaborados com base nos indicadores Ethos de Responsabilidade Social. Os resultados mostram os avanços e desafios das companhias sulistas em relação aos principais temas da responsabilidade social corporativa: Público Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, Comunidade, Consumidores e Clientes, Governo e Sociedade, e Valores, Transparência e Governança. Entre as 99 empresas participantes da pesquisa, 25 atingiram o mais alto nível no gerenciamento da responsabilidade corporativa nos sete temas avaliados e foram classificadas no estágio 4 em responsabilidade social. Das empresas destacadas, nove são de Santa Catarina, oito do Paraná e outras oito do Rio Grande do Sul. Os três estados também tiveram índices de participação semelhantes. As reportagens do Anuário mostram também que o voluntariado dos empregados é um dos principais sustentáculos dos projetos e programas comunitários desenvolvidos pelas empresas, que, por sua vez, vêm investindo cada vez mais no público interno, principalmente em projetos voltados à melhoria da qualidade de vida dos seus trabalhadores. As empresas também estão descobrindo que o melhor caminho para gerir de forma eficiente as várias demandas e ações na área social é buscar o envolvimento de toda a empresa, da direção aos empregados, no processo de responsabilidade social corporativa. Mais informações: www.expressao.com.br ou pelo telefone (48) 222.9000, ramal 204.