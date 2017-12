Em anúncio, Claro responde à provocação da Oi A operadora de telefonia móvel Claro respondeu hoje a anúncio provocativo da concorrente Oi. A Claro, cujo principal acionista é a mexicana Telmex, publicou hoje um anúncio de página inteira em jornais do Rio de Janeiro onde informa que, no último domingo (11), "um concorrente andou falando da Claro". No texto de seu anúncio, a operadora afirma que conta com 95% de clientes satisfeitos. A peça traz um complemento que não deixa dúvidas da razão do anúncio: "Já os clientes dessa concorrente só precisam de um simples oi para começar a ter problemas", completa. No anúncio publicado na semana passada pela Oi, a operadora móvel da Telemar, que atua em 16 Estados, dizia em tom irônico: "Eles estão enfrentando milhões de problemas e seus clientes estão muito irritados. Mas a gente não vai dizer o nome dessa operadora, claro". A Claro, que cobre 20 Estados do País, ficou com a rede congestionada por conta da promoção que dava ao cliente a possibilidade de falar de graça com outro celular da operadora a partir das 21h. Chegou a ser multada porque alguns telefones de seus usuários ficaram mudos. A empresa está fazendo a migração da rede de TDMA para GSM. Segundo informou na semana passada, a empresa já estava em vias de solucionar a totalidade dos problemas. No anúncio publicado hoje, a Claro afirma que "essa concorrente" teve lugar cativo no ranking de reclamações de um importante órgão de defesa do consumidor. Mas avisa que não vai estimular esse tipo de discussão e que só veio a público em respeito aos clientes. A Oi tem hoje mais de 3 milhões de clientes. A Claro soma 8,8 milhões de assinantes.