Em apenas 6 dias, Bolsa perde R$ 489,5 milhões de estrangeiros A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem registrando no mês de abril forte saída de recursos estrangeiros. Até o dia 8 deste mês, a saída de recursos está acumulada em R$ 489,5 milhões. O valor decorre de compras de R$ 2,343 bilhões e vendas de R$ 2,832 bilhões. Com este resultado de apenas seis dias úteis, a saída de estrangeiros da Bolsa é de quase um terço do total de recursos que deixaram o mercado de ações no Brasil em todo o mês de março, quando o saldo ficou negativo em R$ 1,517 bilhões. No acumulado do ano, o saldo de investimento estrangeiro é positivo em cerca de R$ 2,271 bilhões.