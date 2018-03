Em ata, BC reconhece melhora na indústria O Comitê de Política Monetária (Copom) reconheceu que os dados existentes evidenciam uma melhora na atividade da indústria, do comércio e do mercado de trabalho desde a última reunião do grupo, em outubro. Em avaliação feita na ata da última reunião do Copom, divulgada hoje, os diretores do Banco Central (BC) afirmam que "continuam se acumulando sinais de recuperação do crédito, em especial no que se refere aos empréstimos para pessoas físicas".