Em compasso de espera, mercado acompanha leilão e fluxo O Banco Central anunciou para hoje mais um leilão de linha externa, dando seqüência a um movimento iniciado ontem de oferecer liquidez ao mercado, nesta passagem de ano e troca de governo. E essa operação deve ser um dos destaques dos negócios hoje. Porém, o efeito dessa atitude da autoridade monetária mostrou-se limitado ontem, primeiro dia. O BC ofereceu linha externa e os investidores não tomaram todos os recursos, mantiveram as cotações em alta (embora a intensidade da valorização tenha diminuído) e alegaram que a necessidade é por dólar à vista. Ou seja, não querem o compromisso de devolver as divisas num futuro próximo. As explicações são de fundo político e econômico. Os agentes continuam apreensivos e em compasso de espera pela indicação do nome do presidente do Banco Central e em relação à escalada da inflação. E isso soma-se ao aumento da demanda por dólares existente no final do ano, criado pela necessidade de instituições e empresas remeterem lucros e dividendos às suas matrizes. Além disso, acumulou-se neste mês um forte volume de vencimentos de compromissos privados em dólar e de dívida pública cambial. Por isso, os analistas não esperam mudanças na trajetória de alta que a moeda norte-americana mostra nos últimos dias, mas acreditam que a pressão não será grande. Às 9h40, pouco antes da abertura dos negócios, o dólar para janeiro era cotado a R$ 3,680, com alta de 0,16%, depois de ter iniciado o dia em queda. O dólar abriu estável, às 10h05, e em seguida passou a ser cotado a R$ 3,73, alta de 0,13%. Clique aqui para saber como está o dólar