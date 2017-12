Em comunicado, Opep mantém teto de produção inalterado A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) divulgou comunicado em que confirma que o cartel decidiu manter sem alterações as suas cotas de produção. "Após revisar a situação do mercado de petróleo, incluindo as expectativas de demanda/oferta para o restante do ano de 2003 e da primeira metade de 2004,...a Opep decidiu manter os níveis de produção", informou o comunicado oficial do cartel. A Opep decidiu convocar um encontro extraordinário em Algiers, na Argélia, em 10 de fevereiro, para considerar ajustes na produção. O comunicado da Opep destacou que o fato de o preço da cesta referencial do cartel oscilar perto do limite máximo da banda instituída pelo grupo reflete, parcialmente, as incertezas geopolíticas atuais. A Opep alertou que essa situação demanda uma contínua observação cautelosa e gera preocupações. Como o preço do barril do petróleo é denominado em dólar, o enfraquecimento da moeda seria um motivo que justificaria a manutenção dos preços no nível mais elevado da banda, o que permite garantir as receitas da petro-economias com a venda do produto. Segundo o ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, os preços mais elevados seriam uma resposta para a desvalorização do dólar. Mas uma observação mais profunda do assunto mostra que o argumento é falacioso. A maioria dos países-membros da Opep faz suas compras também em dólares. Em relação à Arábia Saudita, do total de US$ 3 bilhões importados pelo país, apenas US$ 500 milhões ou 16,6% tem origem na zona do euro. Cerca de 50% das importações sauditas vêm dos EUA e do Japão e são pagas em dólares. As informações são da Dow Jones.