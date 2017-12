Em comunicado, Varig descarta corte de pessoal O novo presidente da Varig, Henrique Neves, reúne-se hoje com representantes dos trabalhadores da empresa. O encontro foi marcado para o executivo se apresentar aos funcionários. Ontem, no fim do dia, Neves divulgou nota interna informando que o vice-presidente da República, José de Alencar, foi "extremamente receptivo ao que lhe foi apresentado". Na nota, ele procurou tranqüilizar os trabalhadores quanto ao risco de demissões no momento. "Reafirmo que na audiência com o sr. ministro da Defesa não houve qualquer menção ao quadro de pessoal da empresa", registra a nota, assinada pelo executivo. Neves diz que o objetivo do comunicado é "dividir as boas notícias e reiterar o pedido de, juntos, coibirmos os boatos que ainda possam circular entre nós". O executivo, que está se inteirando sobre o quadro da empresa, passou o dia em reuniões e teria tido contatos iniciais com fornecedores da empresa. Ainda no comunicado, o presidente da Varig indicou que no encontro com Alencar foram abordadas alternativas para os problema de curto prazo da empresa, rumos para a reestruturação financeira e as propostas de investidores interessados em capitalizar a empresa. Além disso, a empresa pediu apoio de Alencar para os entendimentos com os credores, sobretudo os governamentais, segundo a nota.