Em Congonhas, aeroportuários decidem manter greve Os aeroportuários vão manter a greve por tempo indeterminado. Essa foi a decisão da assembleia geral realizada no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 31. Segundo informações preliminares de representantes do Sindicato Nacional dos Aeroportuários (Sina), essa está sendo a decisão unânime nos demais aeroportos que aderiram à paralisação. Ao todo, a categoria espera atingir 63 terminais do País. O balanço geral sobre a greve iniciada à 0h será divulgado ao final do dia.