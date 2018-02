Em Congonhas, aposentado protesta contra fundo Aerus

O saguão do aeroporto de Congonhas foi palco de mais uma manifestação no início da tarde desta sexta-feira, 20. O aposentado Amauri Guedes, de 72 anos, protestava vestido com uma fantasia de esqueleto contra a redução dos benefícios pagos pelo fundo de pensão dos funcionários de companhias aéreas (Aerus), com o qual diz ter contribuído durante toda a sua vida. Amauri com mais de quatro décadas de trabalho como comissário e também na equipe de terra da Varig, disse que desde maio do ano passado sua aposentadoria foi reduzida de R$ 5.689 para os atuais R$ 1.300. No próximo mês, ele afirma que não irá receber nada. "Não tenho dinheiro para pagar o plano de saúde da minha esposa que tem osteoporose, pois a mensalidade é de mais de R$ 1 mil", contou, aos prantos. O aposentado faz manifestações públicas a cerca de um ano e já realizou protestos durante a visita do Papa Bento XVI ao Brasil e também na Maratona de são Paulo. A redução dos benefícios pagos pelo Aerus, foi uma conseqüência do rombo provocado pelos sucessivos atrasos e repactuações no aporte de recursos devidos pela patrocinadora Varig, que alegava ser credora do governo, cobrando indenizações pelo congelamento de tarifas. A empresa ganhou em última instância no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a ação judicial que promoveu contra o governo federal para ser indenizada por prejuízos decorrentes do período de congelamento de tarifas, entre 1986 e 1991. Por sete votos a um, a ação está a caminho do Superior Tribunal Federal (STF), em Brasília. De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, a ação ainda não chegou ao STF porque o ministro que votou contra ainda não relatou o seu voto.