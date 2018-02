Em CPI da JBS, funcionários do BNDES poderão ser responsabilizados, diz senador

BRASÍLIA - Provável presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar a empresa JBS no Congresso Nacional, o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) disse ao Estadão/Broadcast que funcionários e técnicos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderão ser responsabilizados pelo colegiado, caso tenham cometido alguma fraude ou utilizado artifício irregular em operações de investimento do banco.

"Não podemos trucidar a instituição. Mas, se algum funcionário cometeu artifícios, nós vamos denunciar. A lei é muito clara", explicou o senador. As declarações do tucano fazem referência às tentativas do novo presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, de blindar o banco junto à CPMI, como adiantou o Broadcast na semana passada.

VEJA TAMBÉM: Presidente do BNDES quer 'blindar' banco em CPI

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na última quarta-feira, 7, Rabello de Castro esteve na Câmara dos Deputados, com o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o deputado Carlos Melles (DEM-MG), relator de um pedido de fiscalização da empresa de frigoríficos, aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. No mesmo dia, presidente do BNDES se reuniu também com o senador Ataídes Oliveira.

Na ocasião, Rabello de Castro se colocou à disposição para assumir a defesa da instituição na CPMI, preservando técnicos e demais executivos. Em troca, se comprometeu a entregar um "dossiê" no qual detalha todas as "ações controversas" tomadas durante os governos do PT.

VEJA TAMBÉM: Com Operação Bullish, multa da J&F pode ser maior

O senador Ataídes Oliveira negou que o presidente do BNDES tenha intenção de blindar os técnicos e funcionários. "O primeiro objetivo da visita dele [Paulo Rabello de Castro] foi se colocar à inteira disposição. Foi essa a minha leitura. O segundo ponto é que ele nos prometeu um dossiê bastante completo sobre o BNDES", disse o tucano.

Nos governos de Lula e Dilma Rousseff, a JBS se tornou o símbolo da política de empresas campeãs nacionais, com sucessivos aportes de recursos realizados pelo banco. Foi por conta dessa política que a JBS se transformou numa das maiores empresas de proteína animal do mundo. Deflagrada em maio, a operação Bullish, da Polícia Federal, investiga as relações entre a empresa e o BNDES.