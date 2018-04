Em crise, INPI entrega plano estratégico ao governo Em meio à pior crise orçamentária dos últimos anos, o presidente do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), José Graça Aranha, entregou nesta sexta-feira ao Ministério do Desenvolvimento o novo Plano Diretor da instituição com estratégias a serem desenvolvidas até 2010. O documento é resultado de nove meses de trabalho durante o qual foram ouvidas 500 pessoas do setor produtivo, universidades, instituto de pesquisa, governo e servidores do INPI. Graça Aranha informou que caso a proposta seja aprovada pelo Ministério do Desenvolvimento, ela fortalecerá a propriedade intelectual e industrial no Brasil. O INPI quer estimular os pedidos de patentes no Brasil. Ele explicou que apesar de a produção científica da Coréia, em termos de trabalhos publicados, ser ligeiramente superior a brasileira, em 2000, o Brasil teve apenas 106 patentes concedidas pelo órgão norte-americano enquanto a Coréia teve 3.600 pedidos patenteados. Em 1980, o número de patentes reconhecido pelos Estados Unidos para os dois países foi praticamente o mesmo. A entrega do plano é uma contradição em fase das restrições orçamentárias que o INPI vem sofrendo depois dos contigenciamentos anunciados pelo governo federal em fevereiro e maio deste ano. "Teremos de cortar na carne uma série de atividades", disse Graça Aranha. Ele afirmou que alguns programas terão de ser suspensos como, por exemplo, os de estímulo à formação de núcleos de informação tecnológica nas universidades e de treinamento de pessoal. O INPI quer estimular a cultura de patenteamento nas universidades. "Não quer dizer que as universidades não produzem mas elas não protegem", disse. No Brasil, apenas 0,24% dos pedidos de patentes são de universidades. Nos Estados Unidos, esse porcentual é de 5%. O presidente da instituição informou que funcionários, principalmente do setor de apoio, como segurança e limpeza, foram demitidos. Contratos também estão sendo renegociados. A publicação da Revista de Propriedade Industrial de marcas e patentes, uma espécie de Diário Oficial do instituto, também está sofrendo atraso. "Ela já está bem mais fina mas não podemos suspender porque senão paramos de arrecadar", disse Graça Aranha. O corte no orçamento do INPI foi de 48% nos recursos para custeio e investimentos, que foram reduzidos de R$ 60 milhões para R$ 27 milhões. Até o final do ano, o instituto precisará de R$ 19 milhões para pagar as despesas, R$ 10 milhões a mais do que terá disponível em caixa. O empresário Maurício de Souza acredita que falta agilidade na aprovação de marcas e patentes. Ele disse que algumas vezes precisou registrar a marca no exterior para obter o registro mais rapidamente. "Se queremos trabalhar, exportar e ter as nossas marcas e os direitos protegidos temos de começar pelo Brasil", disse. No entanto, ele elogiou a eficiência do banco de dados do INPI. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Carlos Roberto Liboni, acredita que a questão de marcas e patentes está relegada a segundo plano pelo governo. "O Ministério do Desenvolvimento está preocupado com coisas que dão dinheiro, como a balança comercial, e o Ministério da Ciência e Tecnologia tem poder pequeno frente aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento", disse. "O INPI não está preparado nem para atender a demanda quanto mais para desenvolver o trabalho de fomento". No entanto, ele acredita que o setor privado não sabe utilizar os dados disponíveis para garantir desenvolvimento tecnológico. Segundo ele, muitos dos projetos que estão sendo elaborados pelas empresas já estão disponíveis no banco de dados do INPI e podem ser solicitados. "Tem gente desenhado coisa no Brasil que já está lá pronto", disse. Liboni acredita também que as empresas brasileiras não estão preocupadas em proteger as marcas. "Como existem poucos Maurício de Souza no País, não existe uma pressão para o INPI funcionar", disse. O INPI recebe 20 mil pedidos de patentes e 100 mil de registro de marcas por ano.