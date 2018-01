Em Davos, Annan destaca esporte para promover a paz O esporte pode ser usado para promover paz e tolerância no mundo, disse o secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, na abertura do Fórum Econômico Mundial. "É uma linguagem mundial, capaz de construir divisões sociais, culturais e religiosas." Annan completou que a prática ainda "pode ser uma ferramenta poderosa para chegar ao entendimento, à tolerância e à paz". Annan, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge, e o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Sepp Blatter, chamaram atenção para a "Trégua Olímpica" nos jogos de inverno do próximo mês, em Turin, Itália. "Com todos os problemas que temos no mundo... Se joga futebol no Iraque, em Israel, na Palestina", disse Blatter. "Ninguém pode atrapalhar o futebol." Rogge ressaltou sobre a força do movimento olímpico "situado em seu tamanho e sua universalidade", estimando que cerca de 800 milhões de pessoas praticam esporte regularmente. "O esportes também tem a força de espalhar informações em ensaios sociais relevantes, incluindo educação às pessoas quanto a temas como HIV/AIDS", finalizou Rogge.