Em dia agitado, dólar sobe e bolsa cai Em meio a uma série de notícias consideradas desfavoráveis, tanto no ambiente externo quanto no interno, como a ata do Copom e o PIB trimestral norte-americano aquém das expectativas, o mercado financeiro teve um dia agitado nesta quinta-feira. O resultado foi dólar em alta e bolsa em queda. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em baixa de 3,18%, com 24.437 pontos. Já o dólar comercial fechou na cotação máxima de R$ 2,553, alta de 1,47%. Com isso, a moeda norte-americana acumula queda de 4,31% em abril e de 3,81% em 2005. Apesar da queda, o destaque na Bovespa foram as ações da Brasil Telecom, que refletiram anúncio de acordo entre a Telecom Itália e o Banco Opportunity na disputa societária pela companhia. Com o resultado de hoje, a bolsa passou a acumular baixas de 8,16% em abril e de 6,70% em 2005. O movimento financeiro ficou em R$ 1,554 bilhão. Entre as 53 ações que compõem o Índice Bovespa, apenas 4 fecharam com valorização. As maiores altas foram Telemig Par PN (9,86%), Brasil Telecom PN (8,84%) e Brasil Telecom Participações PN (7,37%). As maiores baixas foram Brasil Telecom Participações ON (-21,26%), Embratel Par PN (-6,74%) e Cesp PN (-6,67%). As expectativas mais otimistas sobre a ata do Copom não se confirmaram e o mercado de juros teve um novo dia de ajuste. O documento não veio exatamente conservador. Mas deixou a porta aberta para um eventual aumento do juro na próxima reunião, dependendo principalmente do comportamento da inflação corrente e expectativa de inflação. Como na quarta-feira o mercado arriscou uma aposta por uma ata mais benigna - ou seja, que afastasse de vez o risco de uma elevação do juro -, houve espaço para correção hoje. Os contratos mais curtos, no entanto, pouco se alteraram. Continua no preço a idéia de um ajuste de 0,25 ponto porcentual na reunião de maio - que pode ser reduzido se houver um alívio na inflação. No período da tarde, o mercado internacional de petróleo jogou a pá de cal num mercado já bastante enfraquecido. A cotação do óleo, que estava em queda de manhã, passou a subir para fechar em alta de 0,31%, a US$ 51,77 para entrega em junho em Nova York. A queda do petróleo empurrou Wall Street ainda mais para baixo e o índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, encerrou o dia em baixa de 1,26%. O Nasdaq caiu 1,36%.