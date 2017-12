Em dia calmo, Bovespa ensaia recuperação Depois do mau humor de ontem, a Bovespa teve nesta 3ªF uma manhã mais tranqüila. O mercado tentou recuperar um pouco as perdas do início do mês, mas sem perder de vista a bolsa eletrônica americana, a Nasdaq. O Ibovespa registrava, às 14h27, alta de 1,53%, enquanto a Nasdaq subia 1,81%. Esse movimento de recuperação de preços, no entanto, ainda é tímido, o que pode ser observado pelo fraco giro financeiro. O volume negociado de R$ 215 mi indica para o fechamento do pregão número em torno de R$ 500 mi. Segundo os analistas, essa alta da bolsa hoje ainda não indica uma virada. Além da Nasdaq ter ajudado a levantar bolsa paulista, o clima no Congresso também melhorou. O governo conseguiu uma vitória ao adiar para depois do dia 14 a votação da emenda que restringe a edição de medidas provisórias pelo governo e a disputa pela presidência da Câmara e do Senado acabou ficando em segundo plano. Os especialistas não vêem motivos para a Bovespa desandar, pelo menos, do lado dos fundamentos da economia, que continuam mostrando todo vigor. O IBGE divulgou hoje o nível de produção industrial de dezembro, que cresceu 7,5%, superando as previsões dos economistas. Até o dia 14, quando o Copom se reúne para decidir a nova taxa Selic, o mercado deve ficar em compasso de espera, salvo se aparecer alguma notícia que jogue para cima ou para baixo a bolsa. O dia 14, quarta-feira que vem, guarda ainda dois outros fatos relevantes para o mercado financeiro. É o dia da eleição para presidência da Câmara e do Senado. Ao mesmo tempo, na BM&F, estarão vencendo os contratos futuros do Ibovespa. O grande destaque da manhã foi a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), que liderou durante a manhã toda o ranking das maiores altas. O papel chegou a subir mais de 7% às 11h e agora há pouco subia Transmissão Paulista PN subia 5,74% com 241 negócios. A ação da empresa disparou com a divulgação logo cedo de fato relevante confirmando a incorporação da Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica (EPTE) pela CTEEP, o que deverá propiciar melhores resultados e ganho de escala. As ações EPTE PN também estavam em alta de 5,65%. As duas empresas de transmissão de energia são controladas pelo governo paulista.