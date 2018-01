Em dia de ata do Copom, Bolsa fecha em queda e juros sobem A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve em 16,5% ao ano a Selic ? a taxa básica de juros da economia ? veio mais uma vez conservadora, indicando que o Comitê continua focando o centro da meta de inflação deste ano, de 5,5%, e afastou a possibilidade de corte de juros no curto prazo. De acordo com investidores, o documento foi coerente com as recentes decisões do Copom, que se basearam na preocupação com a alta da inflação. Mas coloca em discussão os riscos para atividade econômica, investimento e fluxo de recursos que essa rigidez na política monetária representa (veja mais informações sobre a ata do Copom nos links abaixo). A perspectiva de que os juros não vão cair no curto prazo tem impacto negativo sobre o mercado acionário. Isso porque investimentos atrelados às taxas de juros continuam oferecendo ganhos atraentes e com risco baixíssimo, o que limita a atratividade das ações ? aplicação que pode resultar em ganho superior mas com risco elevado. Por outro lado, juros altos elevam os custos das empresas, reduzindo lucros e influenciando diretamente no valor das ações. Fechamento dos mercados A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,74%, com volume financeiro bastante fraco de R$ 614 milhões. Muitos investidores ainda não voltaram dos feriados do carnaval, o que explicaria o esvaziamento da Bolsa hoje. No patamar mínimo do dia, o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bovespa ? registrou perda de 1,98%. No mercado de juros futuros, os investidores reagiram muito mal à ata do Copom logo na abertura dos negócios. Ao longo do dia, porém, as taxas recuaram porque o mercado externo e o mercado cambial tiveram um dia positivo. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos com taxas pós-fixadas (DIs) e vencimento em janeiro encerraram o dia com juros de 15,89% ao ano, ante 15,79% ao ano ontem. No mercado cambial, o fluxo comercial positivo (entrada de dólares) e a ausência de novidades sobre o caso Waldomiro Diniz favoreceram a continuidade da queda do dólar pelo terceiro dia útil consecutivo. Com o fechamento em baixa hoje, de 0,20%, cotado a R$ 2,9350, o dólar comercial acumula queda de 0,84% desde sexta-feira passada.