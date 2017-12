Em dia de Copom, dólar começa o dia em queda O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 2,9060 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,10% em relação às últimas operações de ontem. Às 10h10, a moeda norte-americana é vendida a R$ 2,9070, em baixa de 0,07% em relação às últimas operações de ontem. O assunto do dia é o resultado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copo), que reavalia mensalmente a Selic, a taxa básica de juros da economia, atualmente em 16% ao ano. O mercado financeiro divide-se entre a estabilidade, a alta de 0,25 ponto porcentual e a elevação de 0,50 ponto porcentual. Isso tende a deixar os investidores em compasso de espera nesta quarta-feira. Incertezas Mas há dois fatos que podem se sobrepor à definição dos juros e gerar movimentações mais intensas do que o habitual em dias de decisões importantes, como hoje. O primeiro é a formação da ptax (taxa de câmbio média) que será usada na liquidação de títulos cambiais negociados no mercado futuro. Este fato tende a provocar uma oscilação maior das taxas. O segundo, que pesa mais neste início de manhã, é a perspectiva de que os US$ 600 milhões captados pela Petrobras comecem a chegar hoje ao País, o que levaria a moeda norte-americana à trajetória de queda. Mas a chegada dos recursos da Petrobras pode ter sido parcialmente antecipada, minimizando o impacto nas cotações. Além disso, a empresa é uma forte importadora e, muitas vezes, não chega a trazer dólares conseguidos no exterior para o País, usando-os para honrar seus compromissos internacionais. Cenário externo Em relação ao preço do petróleo, o preço do produto hoje está próximo à estabilidade, movido pelos temores que cercam o furacão Ivan e pelas expectativas em torno da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que reavaliara os níveis de produção da Organização.