Em dia de decisão sobre Lula, Bolsa opera em queda

A Bolsa inica os negócios em queda firme nesta quarta-feira de decisão sobre o ex-presidente Lula. Logo na abertura do pregão, o Ibovespa caía 1,84% aos 83.114,81 pontos. O mercado está focado no julgamento de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal (STF). No recurso, o petista pede para ser mantido em liberdade até o trânsito em julgado do processo que o condenou a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Os 11 ministros da Corte retomarão o debate a partir das 14 horas, e os investidores já esperam que a decisão fique para amanhã.

+ Economia à Vista: 04/04/2018: como o STF pode prejudicar a economia brasileira

O julgamento que vai definir se Lula poderá ser preso imediatamente ou se permanecerá em liberdade também irá sinalizar o entendimento sobre prisão após condenação em segunda instância, com impacto na execução penal de, pelo menos, outros 20 condenados nessa instância da Lava Jato. A grande incógnita recai sobre a ministra Rosa Weber, considerada voto de minerva para a decisão desse imbróglio.

Exterior. A aversão a risco toma conta dos mercados acionários globais após Pequim ter anunciado a imposição de tarifas de 25% a produtos americanos, avaliados em US$ 50 bilhões. A lista abrange mais de cem itens, entre eles soja, aviões e carros. A iniciativa de Pequim veio um dia depois de Washington revelar planos de taxar produtos chineses também estimados em US$ 50 bilhões. No Ibovespa, as ações da Petrobras e da Vale devem conduzir as perdas, em meio ainda à forte desvalorização das commodities no mercado internacional nesta manhã.