Em dia de estréia, ações da Submarino fecham estáveis As ações do site de comércio eletrônico Submarino, que estrearam hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerraram o dia cotadas a R$ 21,62 ? estáveis em relação ao preço da ação definido no processo de tomada de ofertas (bookbuilding). Na abertura do dia, as ações foram negociadas a R$ 23,10 (máxima do dia), uma alta de 6,85% em relação ao preço de oferta da ação. A mínima do dia foi de R$ 21,40. Antes da estréia das ações, analistas já consideram alto o preço de oferta das ações. Nesta quarta-feira, a Bolsa fechou em alta de 2,43%. A Submarino é a segunda empresa do setor de Internet a negociar ações na Bovespa. A primeira foi a IdeiasNet, que está na Bolsa há cinco anos. As ações do site de comércio eletrônico já estréiam no patamar das empresas que privilegiam o sistema que garante tratamento igualitário entre os acionistas, além de transparência e responsabilidade na divulgação dos resultados. Trata-se do Novo Mercado, que reúne as companhias comprometidas com o nível mais alto da Governança Corporativa. A Submarino será a nona empresa a integrar o Novo Mercado e a 50ª a participar do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC). O índice reúne as companhias listadas no Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado.