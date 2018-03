Em dia de mudança no BC, dólar abre em baixa Após a decisão do Copom de manter os juros brasileiros estáveis, o dólar fechou ontem em baixa de 1,38%, cotado a R$ 3,00, e abriu em baixa hoje, aquém da marca dos R$ 3,00. Às 10h01, o dólar valia R$ 2,988, em queda de 0,40%. A notícia do dia, no mercado financeiro, é a saída de Ilan Goldfajn do Banco Central. Ele será substituído na diretoria de Política Econômica do BC por Afonso Sant´Anna Bevilaqua. A Fazenda também informou que Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo ocupará a diretoria de Estudos Especiais. A saída de Ilan já era esperada e o fato de os dois novos diretores serem da PUC-RJ sinaliza uma continuidade de administração. Ilan também lecionou na PUC-RJ. O anúncio rápido de quem irá substituí-lo minimiza o espaço para especulações, embora o momento do desligamento, após uma reunião do Copom, possa gerar algum gancho para boatos. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.