Em dia de muita oscilação, Bovespa garante alta de 0,15%

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) teve um pregão com muitas oscilações nesta terça-feira, 21. A favor da venda de ações pesaram as notícias envolvendo o CIT Group e o depoimento do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, na Câmara, além dos ganhos acumulados nas últimas sessões. Por outro lado, os balanços corporativos melhores do que o esperado contiveram as ordens de vendas - e chamaram compras. Isso garantiu um Ibovespa oscilando no período da tarde bem perto da estabilidade.

No final, o sinal azul predominou e a Bovespa terminou em alta de 0,15%, aos 53.233,57 pontos. Nestas cinco sessões com elevação, acumulou alta de 8,92%. No mês, os ganhos são bem menores e somam 3,44%. Em 2009, a Bolsa sobe 41,77%. Na mínima do dia, o Ibovespa registrou os 52.520 pontos (-1,20%) e, na máxima, os 53.716 pontos (+1,05%). O giro financeiro totalizou R$ 4,830 bilhões. No mercado de câmbio, o dólar encerrou o dia cotado a R$ 1,9070, em alta de 0,21%.

Logo cedo, um artigo de Bernanke no Wall Street Journal já antecipava o que ele repetiria mais tarde na Câmara, de que a economia dos Estados Unidos segue muito fraca, a política de juros baixos vai continuar até que a atividade mostre indícios de recuperação e que ainda não há prazo para a "saída" dos pacotes de estímulos.

Segundo ele, o BC possui ferramentas para desfazer as medidas adotadas durante a crise, mas isso não é ação para já. Além disso, observou que o sistema financeiro continua pressionado e que o mercado de trabalho, enfraquecido, embora tenha afirmado que o ritmo de queda da economia "parece ter desacelerado significativamente" e as condições financeiras apresentaram "melhoras notáveis".

Bernanke não apresentou exatamente novidades aos investidores, mas também não amenizou as preocupações, que estavam mais à flor da pele hoje depois que o CIT Group disse não descartar uma concordata caso não obtenha 90% de adesão a sua oferta de notes. Além disso, a instituição alertou que deve ter prejuízo de US$ 1,5 bilhão no balanço referente ao segundo trimestre, que sai na quinta, bem mais do que os US$ 400 milhões estimados pelos analistas.

Depois de muita indefinição, o Dow Jones acabou firmando-se em alta no período da tarde, tendo como pano de fundo balanços bastante favoráveis, como os da Caterpillar, Merck e DuPont. Fechou com elevação de 0,77%, aos 8.915,94 pontos. S&P 500 subiu 0,36%, aos 954,58 pontos, e Nasdaq, 0,36%, aos 1.916,20 pontos.

Destaques no Brasil

No Brasil, as ações de maneira geral operaram de lado, sem nenhum setor com uniformidade para conduzir o índice. As blue chips Vale e Petrobras também seguiram o comportamento do Ibovespa, firmando posição apenas na reta final do pregão, mas Vale teve fôlego mais longo. Vale ON subiu 1,14% e PNA, 1,48%, Petrobras virou no finalzinho e caiu 0,15% na ON e 0,25% na PN. Na Nymex, o contrato do petróleo para agosto subiu 1,16%, para fechar em US$ 64,72.

Usiminas foi destaque de elevação na sessão de hoje da Bovespa. As ações ON lideraram os ganhos, com +3,91%, seguidas pelas PNA, com +3,64%. A empresa vai colocar em operação um alto-forno que estava paralisado na unidade de Cubatão (SP), segundo sindicatos de metalúrgicos locais. As demais ações do setor de siderurgia não tiveram fechamento uniforme: Gerdau PN, -0,83%, Metalúrgica Gerdau PN, -0,74%, CSN ON, +1,08%.

No setor bancário, BB ON avançou +1,23%. A instituição divulgou hoje edital de oferta pública de aquisição de ações da Nossa Caixa, dentro do processo de venda de controle do banco paulista. Santander também foi destaque, com elevação de 25% na ação ON. A instituição anunciou que estuda realizar uma oferta primária de ações no mercado brasileiro.