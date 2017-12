Em dia de posse de novo presidente, ações da Vale sobem

O executivo Fabio Schvartsman assumiu ontem a presidência da Vale, maior mineradora do mundo, em meio à turbulência política e econômica que tomou conta do País desde a semana passada, quando foi divulgado o conteúdo da delação premiada dos donos da empresa de alimentos JBS. A mudança de comando, porém, ocorreu em um dia positivo para a empresa no mercado financeiro.

Apesar da queda na bolsa paulista, a B3, as ações da Vale tiveram forte alta ontem: o papel preferencial da companhia teve alta de 2,76%, para R$ 26,41, enquanto o ordinário teve valorização de 2,46%, para R$ 27,92.

Schvartsman esteve nos últimos seis anos à frente da Klabin. Na produtora de papel e celulose, o executivo consolidou a profissionalização da empresa de controle familiar. Na Vale, ele substituirá Murilo Ferreira, que estava na companhia desde maio de 2011, quando havia sucedido o executivo Roger Agnelli.

A escolha de Schvartsman foi feita após a Vale contratar a consultoria Spencer Stuart, que formulou uma lista de candidatos. Entre os nomes que também teriam entrado na disputa estariam Walter Schalka (presidente da Suzano) e Marcos Lutz (presidente da Cosan).

Com 63 anos, Schvartsman é graduado em engenharia de produção pela Poli-USP e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com 40 anos de carreira, teve passagens por outros importantes ícones nacionais. O novo presidente da Vale é descrito por fontes como detentor de um estilo discreto e direto de liderança.

A ascensão de Schvartsman no mundo dos negócios se deu durante a passagem de 22 anos pelo Grupo Ultra, dono de negócios como a distribuidora de gás Ultragás, a rede de postos Ipiranga, a química Oxiteno e a rede de farmácias Extrafarma. O Ultra fatura atualmente cerca de R$ 76 bilhões ao ano.

No Ultra, Schvartsman participou de negociações importantes, que ajudaram a dar ao grupo o porte que ele tem hoje. Entre elas figurou a compra da rede de postos de combustíveis Ipiranga, em março de 2007.

Apesar de ter participado de negociações importantes e de ter sido diretor financeiro e de relações com investidores, a saída de Schvartsman do Ultra se deu em meio à disputa pelo comando do negócio, no fim de 2007. Ele era cotado para assumir a presidência da Ultrapar, substituindo Paulo Cunha. O escolhido acabou sendo Pedro Wongtschowski, que ficou no cargo até 2012.

Após deixar o Ultra, Schvartsman assumiu o comando do grupo San Antonio, que enfrentou dificuldades, entre 2008 e 2010. Ingressou na Klabin em 2011.

Desafio. Embora esteja assumindo a Vale em um momento mais favorável para o preço internacional do minério de ferro e de bons resultados – o lucro líquido da Vale subiu 25% no primeiro trimestre, para R$ 7,891 bilhões –, Schvartsman terá de melhorar a imagem da empresa, afetada após o rompimento da barragem da Samarco, parceria entre a brasileira e a BHP Billiton, em Mariana (MG), no fim de 2015.

Além disso, a Vale anunciou, em fevereiro, que vai passar a ter controle pulverizado a partir de 2020. Pelo novo acordo, proposto pelos atuais controladores – Litel (que reúne os fundos de pensão Previ, Petros, Fundação Cesp e Funcef), Bradespar, Mitsui e BNDESPar –, a mineradora será listada no Novo Mercado, segmento de mais alto nível de governança da Bolsa.