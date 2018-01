Em dia de recuo do petróleo, Bovespa sobe e dólar cai Sem notícias ou índices relevantes para movimentar o mercado, a Bolsa de Valores de São Paulo finalizou com volatilidade e liquidez baixas nesta terça-feira, com operadores ainda em clima de ressaca pelos festejos do Natal. Em um pregão que nem o recuo do preço internacional do petróleo afetou as ações da Petrobras, o Ibovespa encerrou em alta de 0,57%, aos 43.603 pontos. No mercado de câmbio, o dólar encerrou o dia com queda de 0,23%, vendido a 2,144 reais no mercado à vista. O giro financeiro da Bovespa limitou-se a 1,47 bilhão de reais, diante da média diária anual em torno de 2,3 bilhões de reais. As ações da Petrobras finalizaram a 48,58 reais, com valorização de 0,85 por cento. No pregão nova-iorquino, na parte da tarde, o principal contrato de petróleo para entrega em fevereiro operou com perdas em torno de um dólar."Não tinha notícia importante e o mercado ficou sem liquidez", resumiu a analista Kelly Trentin, da corretora SLW. Segundo a especialista, na quarta-feira dois importantes índices poderão mexer um pouco mais com o mercado, que mesmo assim já está contaminado pelo clima da virada do ano. "Amanhã saem os estoques de petróleo e derivados dos Estados Unidos e a venda de imóveis, que sempre é muito olhada", comentou. Os destaques do dia foram as ações das concessionárias de rodovias CCR e OHL Brasil, que tiveram os contratos prorrogados, aumentando o prazo para recompor investimentos. Os papéis da CCR fecharam em alta de 3,78 por cento, cotados a 28,85 reais, e os da OHL subiram 4,10 por cento, para 33,00 reais. Já as ações da Companhia Vale do Rio Doce, uma das mais negociadas junto com as da Petrobras, passaram o dia em leve realização de lucros, puxada pelas altas sucessivas na semana passada após o anúncio de mais um aumento no preço do minério de ferro em 2007, de 9,5 por cento. Os papéis caíram 0,24 por cento, para 53,67 reais.