Em dia de votação, persistem dúvidas sobre sobrevivência dos bancos gregos

SÃO PAULO - Mesmo com a reabertura dos bancos na Grécia, ainda persistem as incertezas e a falta de confiança dos investidores no setor bancário do país - alvo de uma das medidas de austeridade em votação nesta quarta-feira, 22, no Parlamento. Ainda não se sabe ao certo qual foi o impacto gerado pelo fechamento dos bancos por três semanas e também há dúvidas sobre se os bancos conseguirão sobreviver após a suspensão do limite de saques, atualmente em € 60 por dia, e sobre o que acontecerá depois da reabertura da Bolsa de Atenas.

A população grega, com medo de um imposto mais alto ou de um confisco dos depósitos, vem fazendo saques nos bancos há meses, o que gera um maior controle de capitais no país. Desde outubro, os depósitos gregos caíram € 34 bilhões. Nesse contexto, cresceu a preocupação com a inadimplência.

Segundo pesquisa do banco UBS, os principais bancos gregos registram inadimplência média de 36%. Com as difíceis condições econômicas desde fevereiro, esses empréstimos podres podem aumentar ainda mais, diz o UBS. As perdas contínuas poderiam ampliar a pressão futura sobre os balanços dos bancos - muitos deles controlados ou com participação significativa do governo - e, no processo, ameaçar os investidores privados que forneceram recursos ao governo em troca de benefícios.

O Estado grego possui grandes fatias do setor bancário graças a um programa de recapitalização de 2013 através do Fundo de Estabilidade Financeira Helênico (HFSF, na sigla em inglês). Com o HFSF, os principais bancos foram recapitalizados via ações ordinárias com direito a voto restrito. Parte desse acordo era que os investidores privados fornecessem ao governo 10% do capital necessário para o Estado comprar participação nos bancos. O governo detém dois terços dos bancos Piraeus e Alpha e 57% do Banco Nacional da Grécia. O único dos quatro principais bancos no qual o governo não tem uma participação majoritária é o Eurobank, com 35%, segundo relatório do banco Brown Brothers Harriman.

No entanto, diante da situação atual, não é certo que os bancos poderão convencer os investidores privados a contribuir novamente. Acionistas dos bancos gregos e os obrigacionistas já estão enfrentando perdas em seus investimentos.

A falta de dinheiro provavelmente irá penalizar ainda mais as pequenas e médias empresas, que obtêm capital de giro nos bancos. A contração da economia, o longo feriado bancário, os controles de capital e o atraso do governo em pagar seus fornecedores de serviços já têm prejudicado as empresas gregas, aponta o Brown Brothers Harriman, em relatório.

A participação de investimentos privados nos bancos, porém, está sendo cada vez mais cobrada. Na semana passada, o escritório norte-americano de advocacia Shearman & Sterling, que representa um grupo de detentores de títulos do Banco Nacional da Grécia, escreveu às autoridades europeias, incluindo o Banco Central Europeu (BCE) e o Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM, na sigla em inglês), insistindo que "a Grécia explore plenamente soluções do setor privado para qualquer recapitalização, antes de recorrer a instrumentos de resolução", de acordo com uma carta vista pela coluna MoneyBeat.

Parlamento. Uma das medidas de austeridade exigidas pelos credores internacionais da Grécia que serão votadas hoje pelo Parlamento tem justamente o setor bancário como alvo: a implementação da Diretiva de Recuperação e Resolução para Bancos (BRRD, na sigla em inglês) da União Europeia (UE). Outra medida que será votada hoje é um projeto de lei para modernizar o sistema judiciário.

O BRRD é uma mecanismo importante que deverá ser promulgado em toda a Europa. Ele permite que os detentores de obrigações seniores e os depositantes dos bancos sustentem o custo de uma instituição financeira falida antes que o dinheiro dos contribuintes seja usado, em mais um esforço para separar o risco bancário do risco soberano. Muitos países não aprovaram a diretiva. Em maio, a UE deu à Itália, à França e a outros nove países dois meses para aprovar a BRRD.

Esse regulamento prevê regras sobre quem é responsável por perdas se um banco precisar de apoio do Estado. Na essência, a expectativa é que os acionistas e os credores devem sofrer o ônus inicial, caso o banco perca até 8% do total do passivo, ou 20% dos ativos ponderados pelo risco. Só então o banco receberia qualquer ajuda de fundos de resgate.

De acordo com o banco UBS, o BRRD implica que os acionistas serão os primeiros a arcar com as perdas, o que pode gerar diluição aos detentores de capital próprio dos bancos gregos. Com isso, poderá haver volatilidade significativa e pressão de queda sobre os preços das ações dos bancos quando a Bolsa de Atenas reabrir.

Ainda não está claro quando o mercado de ações grego voltará a operar. "Quando a bolsa abrir, os preços das ações dos bancos devem ser afetados negativamente pela recente deterioração macroeconômica e para refletir potenciais riscos de diluição no futuro", destaca o UBS.

Outro problema que os bancos podem enfrentar está relacionado ao adiamento dos impostos sobre ativos, que respondem por cerca de metade do colchão de capital dos bancos gregos, já que o governo possui grandes participações nas instituições financeiras. O adiamento dos impostos é feito quando uma empresa tem prejuízo e só é descontado e repassado aos bancos nas contas fiscais futuras, quando a empresa voltar a registrar lucros.

Muitos regulamentos europeus não permitem o uso desses impostos como capital, mas na Grécia isso é possível. "Se as autoridades gregas não mudarem de pensamento, isso vai colocar maior pressão sobre as reservas de capital dos bancos", aponta o UBS. (Niviane Magalhães, da Agência Estado, com informações da Dow Jones Newswires)