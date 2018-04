Em duas semanas, o preço do álcool hidratado subiu 18,5% A cotação do álcool combustível nas usinas paulistas disparou nas últimas semanas e donos de postos já alertam para um repasse ao preço de bomba do combustível. Em apenas duas semanas, o álcool hidratado subiu 18,5%, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP (Cepea). Já o álcool anidro, que é misturado à gasolina, teve alta de 27,3% no período. Especialistas acreditam que a tendência deve ser revertida em breve, com o início da safra de cana-de-açúcar. Em nota distribuída nesta segunda-feira, dia 2, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro) informou que, até o final da semana, o preço do álcool hidratado deve subir nos postos paulistas. A alta do anidro também deve ter reflexos no preço da gasolina, diz o texto, uma vez que o produto representa 23% da mistura vendida pelos postos, chamada gasolina C. O preço do anidro nas usinas de São Paulo vem subindo há cinco semanas, segundo a pesquisa do Cepea. "É um problema crônico, todo ano acontece a mesma coisa", reclama o presidente do Sincopetro, José Alberto Paiva Gouvêa. Apenas na última semana, a cotação do álcool anidro nas usinas subiu 10,3%, atingindo os R$ 1,07 por litro. Já o álcool hidratado teve alta de 7,8% no período, para R$ 0,96 por litro. As distribuidoras de combustíveis confirmam que estão pagando mais caro para renovar o estoque e o repasse para o consumidor é dado como certo, variando apenas de acordo com a política de cada empresa. Gouvêa lembra que a alta das cotações nas usinas de São Paulo já dura desde 9 de fevereiro. Pelas suas contas, o álcool anidro acumula, nesse período, aumento de cerca de 31% e o hidratado, de 23%. "Na semana passada, já recebemos produtos com novos preços", conta o presidente do Sincopetro. Impacto nas bombas O impacto nas bombas ainda é pequeno, aponta a pesquisa semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Na semana passada, o preço do álcool hidratado nos postos subiu apenas 1,5%, chegando a R$ 1,599, na média nacional. Já a gasolina permaneceu estável, em R$ 2,511. Em São Paulo, a alta do álcool hidratado foi um pouco maior: 2%. De acordo com a ANP, o preço médio do combustível no Estado ficou em R$ 1,379 por litro. "É só um susto, provocado pelo final da entressafra", avalia um executivo. "Algumas usinas já estão cortando cana e logo começa a chegar álcool novo no mercado, o que deve provocar redução dos preços", completa. A entressafra da cultura de cana-de-açúcar começa no início do segundo semestre e vai até meados de abril. Nos últimos anos, o período tem sido conturbado, com grande oscilação de preços, que chegou a motivar uma intervenção do governo no mercado em janeiro de 2006.