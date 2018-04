Em emergência fiscal, Califórnia emite títulos

Com um déficit orçamentário de US$ 26,3 bilhões, o Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, declarou emergência fiscal esta semana e anunciou a emissão de títulos "IOU", notas promissórias garantidas pelo governo, para cobrir parte do rombo. Serão distribuídos aos credores cerca de US$ 3,2 bilhões, a uma taxa de juros de 3,75%, com vencimento em 2 de outubro. Essa é a primeira vez em 17 anos que a Califórnia lança mão desse tipo de recurso. A decisão do governador Arnold Schwarzenegger foi divulgada depois que os legisladores da Califórnia falharam em alcançar um acordo de cortes de gastos para reduzir o gigantesco déficit orçamentário. "Nas últimas quatro semanas, em vez de negociar e chegar a um acordo, decidiram debater e fazer audiências e mais debates e mais audiências e apontar com o dedo e atribuir culpas. No fim do dia, não entraram em acordo em nada", disse o governador. O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) alertou os prestadores de serviço, governos locais e outros potenciais receptores desses títulos a consultar seus bancos antes de depositarem tais ativos. O primeiro lote de títulos, com 29 mil promissórias no valor total de $ 53 milhões, foi distribuído a pessoas físicas como forma de pagamento da restituição de Imposto de Renda. Os bancos Bank of America (BofA), Wells Fargo, JP Morgan Chase e Citigroup anunciaram que vão aceitar os papéis até o dia 10 de julho. Mas ainda existem dúvidas sobre se outros bancos locais vão concordar em receber as promissórias dos clientes. O BofA emitiu nota reconhecendo as dificuldades do Estado da Califórnia, o mais populoso dos EUA. "O Bank of America reconhece que a crise orçamentária do Estado da Califórnia terá impacto sobre nossos clientes. Para dar apoio a eles, enquanto damos ao Legislativo Estadual tempo adicional para aprovar um orçamento, vamos aceitar as garantias registradas pela Califórnia." Rebecca Macieira-Kaufmann, presidente do Citibank Califórnia, deu um voto de confiança ao governo do Estado. "O Citibank vai aceitar os títulos do Estado até o dia 10 de julho para dar aos nossos legisladores e governador uma chance de resolver o problema do orçamento", afirmou. A emissão de "IOUs" representará um custo maior ao Estado, que terá de recompensar os credores com milhões de dólares em juros. O diretor financeiro do governo, Mike Genest, havia argumentado em favor de uma taxa de 1,5%, já que 3,75% teria "significativamente mais impacto para cada US$ 1 bilhão" de "IOUs" emitidos. Porém, o voto de Genest foi vencido pelo tesoureiro do Estado, Bill Lockyer, e pelo inspetor do Estado, John Chiang. Inicialmente, os papéis venceriam no dia 1º de outubro. A extensão de um dia no prazo foi aprovada porque o Estado tem US$ 885 milhões em pagamento do serviço da dívida a ser feito em 1º de outubro. O dia adicional dará mais flexibilidade, especialmente porque os "IOUs" podem ser resgatados antes dessa data, de acordo com uma lei assinada por Schwarzenegger, caso o Estado determine que possui caixa suficiente para fazer isso. Se as promissórias forem resgatadas mais cedo, a Califórnia pagará somente os juros devidos no período, em vez dos juros completos. IMPASSE O governador republicano e os democratas que controlam a Assembleia estão em impasse sobre como reduzir o rombo no orçamento. Schwarzenegger, que é republicano moderado, anunciou bilhões de dólares em propostas adicionais de cortes de verbas para escolas e universidades públicas para enfrentar o déficit público. Ele também anunciou uma sessão especial de emergência da Assembleia Legislativa que permitiria aos legisladores agir sobre essas medidas imediatamente. Assessores dos legisladores e do governador disseram que déficit público, inicialmente projetado em US$ 24,3 bilhões, aumentou quando o senadores da Califórnia bloquearam um corte de US$ 3,3 bilhões na educação. As propostas de cortes haviam sido aprovadas pela Assembleia estadual na semana passada em um voto bipartidário e afetariam o ano fiscal que terminou na terça-feira. A oportunidade de fazer os cortes expirou à meia-noite, depois que o pacote falhou em passar em uma série de votações em bloco, com a abstenção de um senador republicano. Até o fim de julho, a expectativa é emitir US$ 3,2 bilhões.