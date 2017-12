Em enquete, 63% dos leitores do 'Estado' pedem o fim do horário de verão

Em uma enquete promovida na página de Economia do site do Estado, 63% dos leitores declararam ser a favor do fim do horário de verão. Mais de 12,7 mil usuários participaram do levantamento. Outros 35% afirmaram ser contra a extinção da mudança no relógio nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 1% dos que votaram moram no Norte ou no Nordeste e, portanto, não são afetados e o 1% restante disse que nunca tinha pensado a respeito.

O governo federal chegou a cogitar a possibilidade de fazer uma pesquisa nas redes sociais para a população deliberar sobre o assunto. A discussão entrou em pauta após o Operador Nacional do Sistema (ONS) constatar que o pico do consumo de energia elétrica ocorre hoje entre 14h e 15h. No entanto, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, encerrou a polêmica e anunciou nesta segunda-feira, 25, que o horário de verão está mantido em 2017. A mudança vai vigorar entre 15 de outubro deste ano e 17 de fevereiro de 2018.

"Queremos fazer uma consulta à população com mais tempo, como a Casa Civil já anunciou", disse o ministro nesta segunda-feira ao Estadão/Broadcast. "Ficou apertado. Vamos fazer esse levantamento e, dependendo de como for a reação, avaliamos isso mais para frente."