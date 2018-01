Em enquete do AE Financeiro, maioria prevê queda de 2 pontos Enquete promovida pelo site AE Financeiro mostrou que a maioria dos participantes do levantamento (57,7%) apostam em queda de 2 pontos porcentuais ou mais da Selic na reunião mensal que o Copom encerra no início desta tarde. Para 30,3%, a autoridade monetária deve baixar o juro em 1,5 ponto porcentual. Já 8,3% apostam em corte de 1 ponto porcentual e uma minoria (3,7%) jogam suas fichas em redução de menos de 1 ponto porcentual. A enquete, que foi respondida por 109 pessoas, não tem valor científico. A reunião do Copom que decidirá sobre a taxa Selic começou às 12h06. De 41 analistas ouvidos pela Agência Estado, 25 esperam queda de 1,5 ponto nos juros.