Em Genebra, Lula procura atrair investidor estrangeiro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conclamou hoje cerca de 200 empresários e diretores de bancos internacionais a investirem no Brasil. Ao discursar durante cerca de trinta minutos durante um seminário sobre a economia brasileira na sede das Nações Unidas, Lula ressaltou a importância do crescimento do investimento para a o governo atingir o seu objetivo de maior justiça social no país. O presidente disse que o governo brasileiro está fazendo a sua parte, ao se referindo aos indicadores econômicos. Ele "desafiou" o empresariado brasileiro e o estrangeiro que tem investimento no Brasil a "nao ficar parado", aproveitando as oportunidades oferecidas pela globalização. "O fato de termos crianças de rua, o fato de termos um País com problema social, de termos analfabetos, nao são motivos para sensibilizar investidor para colocar um centavo no Brasil", disse. "O que vai motivar investimento no Brasil é o que poderemos oferecer as vocês em infra-estrutura, em mercado, de mão-de-obra extremamente qualificada." O presidente disse que a economia brasileira deverá crescer entre 3% e 4% neste ano. "Isso é que o que dizem os economistas. Se depender do meu esforço pessoa l, vamos crescer mais do que isso." Antes de participar do seminário, Lula e sua delegaçao reuniu-se com cerca de 20 presidentes de grandes empresas estrangeiras. O presidente do grupo sueco Stora Enzo, Jukka Härmälä, disse ter ficado muito satisfeito com o encontro. "A economia brasileir a mostra uma trajetória de estabilidade, o governo vem fazendo um bom trabalho e isso é importante para os investimentos", disse Härmälä à Agência Estado. O Grupo Stora Enzo tem um pesado investimento em Eunapólis, no Sul da Bahia, numa fábrica de celulo se. A empresa sueca é proprietária de um vasto reflorestamento na região. O presidente do grupo espanhol Repsol YPF, Alfonso Cortina, também elogiou o governo brasileiro e disse que sua empresa está disposta a aumentar os investimentos no Brasil. "Estamos atentos as oportunidades no país, pois estamos otimistas com as perspect ivas da economia", disse Cortina. Antes de participar do seminário, Lula e sua comitiva reuniu-se com cerca de 20 presidentes de grandes empresas estrangeiras. O presidente do grupo sueco Stora Enzo, Jukka Härmälä, disse ter ficado muito satisfeito com o encontro. "A economia brasileira mostra uma trajetória de estabilidade, o governo vem fazendo um bom trabalho e isso é importante para os investimentos", disse Härmälä à Agência Estado. O Grupo Stora Enzo tem um pesado investimento em Eunapólis, no Sul da Bahia, numa fábrica de celulose. A empresa sueca é proprietária de um vasto reflorestamento na região. O presidente do grupo espanhol Repsol YPF, Alfonso Cortina, também elogiou o governo brasileiro e disse que sua empresa está disposta a aumentar os investimentos no Brasil. "Estamos atentos as oportunidades no país, porque estamos otimistas em relação às perspectivas da economia", disse Cortina.