Em gravação, Chávez fala ao Mercosul O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, defendeu hoje, em pronunciamento gravado em vídeo exibido durante o encontro com chefes de Estado do Mercosul, uma mudança no modelo macroeconômico dos países da América do Sul para "escapar do liberalismo selvagem". ?Foi maravilhoso o acordo fechado entre o Mercosul e a Comunidade Andina de Nações", disse Chávez, que também elogiou a liderança do presidente Fernando Henrique Cardoso e defendeu a aceleração do processo de integração da América do Sul. Chávez lamentou não poder participar da reunião em função da situação política de seu país, e aproveitou para impor sua tese de que a Venezuela conta hoje com a constituição, que considera a mais legítima de sua história, e que o País enfrenta consecutivas convocações de greves gerais sem o apoio da maioria da população.