Em greve, funcionários da Petrobras fazem manifestação no RJ Cerca de 200 trabalhadores da Petrobras estão, na manhã desta quinta-feira, em frente à sede da empresa, no centro do Rio de Janeiro, em um ato de manifestação para reivindicar participação nos lucros e resultados da empresa de 25% do que será pago aos acionistas. A paralisação é de 24 horas e foi iniciada às 0h de hoje. Em alguns momentos da manifestação, o ambiente ficou tenso porque policiais militares estão na frente da portaria da empresa tentando garantir a entrada dos empregados que estão trabalhando na sede administrativa. Houve muito empurra-empurra e um trabalhador chegou a ser atingido por um spray de pimenta lançado por um dos policiais. O ato continua durante a tarde de hoje. A Petrobras garantiu que a paralisação dos funcionários não afetará o abastecimento.