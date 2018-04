Em janeiro, desemprego será menor, diz Lupi O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou ontem que o número de demissões em janeiro deverá ser menor do que as cerca de 650 mil dispensas realizadas em todo o País em dezembro, conforme dados do próprio ministério. Segundo ele, a compilação dos dados de cortes do mês passado ainda não foi concluída e deverá ser divulgada até o dia 20. "A economia está reagindo. O setor automobilístico vendeu mais carros em janeiro deste ano do que em janeiro de 2008, quando não havia crise. É a resposta da redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)", comemorou Lupi.