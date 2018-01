Em janeiro, fluxo cambial para o País é positivo O fluxo cambial de janeiro ficou positivo - ou seja, houve entrada de dólares no País - em US$ 1,949 bilhão, de acordo com dados do Banco Central (BC). O resultado veio abaixo dos US$ 2,773 bilhões de dezembro do ano passado, mas ficou acima dos US$ 1,340 bilhão de janeiro de 2005. Dentro do total do fluxo cambial, o fluxo financeiro apresentou um resultado negativo de US$ 1,200 bilhão no primeiro mês de 2006, valor inferior aos US$ 3,426 bilhões de dezembro do ano passado. O total, entretanto, é superior aos US$ 221 milhões de janeiro de 2005. As saídas de recursos pelo financeiro, de acordo com as informações do BC, somaram o correspondente a US$ 14,831 bilhões. O valor leva em conta as eventuais compras de dólares feitas pelo Tesouro Nacional para o pagamento de compromissos da dívida externa do setor público. As entradas, por sua vez, ficaram em US$ 13,631 bilhões. Outra conta dentro do fluxo cambial é o fluxo comercial, que apresentou resultado positivo de US$ 3,149 bilhões em janeiro. O valor é inferior aos US$ 6,199 bilhões de dezembro do ano passado e maior que os US$ 2 bilhões do primeiro mês de 2005. Pelos dados do BC, o resultado positivo do fluxo comercial de janeiro foi o mais baixo desde os US$ 3,023 bilhões de setembro do ano passado. Já as contratações de câmbio para exportação em janeiro último ficaram em US$ 9,410 bilhões. Este foi o menor valor de câmbio para exportação registrado pelo BC desde os US$ 8,846 bilhões de abril do ano passado. Mesmo assim, o resultado é superior aos US$ 7,409 bilhões de janeiro de 2005. Nas importações, a contratação de câmbio aumentou dos US$ 6,199 bilhões de dezembro do ano passado para US$ 6,261 bilhões.