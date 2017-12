Em Londres, aéreas pagam R$ 1,6 mil por dia se há atraso de vôos Vôo superlotado é quase sempre sinônimo de chateação, mas não para um grupo de brasileiros que recebeu R$ 1,6 mil por dia por não ter conseguido embarcar em vôos da British Airways de Londres para São Paulo que estavam com excesso de passageiros. "Eu achei ótimo", disse a aposentada Irene Sena, uma das afetadas. "No primeiro dia foi horrível, mas, depois, quando a gente percebeu as vantagens, foi bom", completou. Irene tinha vôo marcado para o último sábado com o marido, as duas filhas e o namorado de uma das filhas, mas não conseguiu embarcar por causa do excesso de passageiros previstos para o mesmo vôo. Como Irene, dezenas de outros brasileiros não puderam embarcar na data prevista. Além do dinheiro, a British Airways pagou a cada passageiro hospedagem em hotéis cinco estrelas que ficam próximos ao aeroporto internacional de Heathrow e alimentação. O problema voltou a se repetir no domingo e todos os dias até esta quinta-feira. Por isso, a empresa passou a distribuir um folheto aos passageiros que estavam na fila de check in explicando as vantagens para quem se candidatasse a ficar para pegar o vôo no dia seguinte. Irene conta que a empresa garantia a volta no domingo, mas como as vantagens eram boas, a família decidiu se candidatar para ficar também nos próximos dias. Só o marido viajou na segunda-feira. Varig O engenheiro civil Murilo Zortea Júnior, de 26 anos, e o irmão Tiago Zortea, de 20, deveriam ter embarcado na terça-feira, mas também não se importaram de ficar em Londres por mais alguns dias. "Como a gente tá em férias não tem problema", disse Murilo. "E o dinheiro também não é ruim", completou. O vôo diário da British Airways de Londres a São Paulo sai às 21h45 (17h45 horário de Brasília), mas nesta quinta-feira Murilo e Tiago chegaram ao aeroporto de Heathrow às 16h30 para colocar os nomes na lista de voluntários para ficar mais um dia. O estudante Gabriel Lunardi, de 21 anos, que deveria ter embarcado na terça-feira, também estava disposto a fazer o mesmo. "Quando eu vi o folheto, achei que valia a pena. Eu achei que seria uma burocracia para conseguir as coisas, mas fiquei de cara. A empresa tratou todo mundo muito bem", afirmou. Segundo um comunicado emitido pela British Airways, São Paulo é um destino popular e não é raro ter excesso de passageiros nesta época do ano. Mas, de acordo com a empresa, o fato de que alguns vôos da Varig foram suspensos nesta semana contribuíram para que o número de reservas aumentasse. A assessoria de imprensa da Varig no Rio informou que o vôo de Londres a São Paulo foi suspenso apenas "por dois ou três dias", mas que a situação deverá ser normalizada a partir desta sexta-feira, já que havia um vôo programado para sair do Brasil para Londres nesta quinta. Segundo a British Airways, a empresa raramente pede que as pessoas se candidatam para adiar a partida, mas que isso às vezes é necessário. Para evitar novos problemas nesta quinta-feira, a British Airways colocou um avião maior para fazer o trajeto, aumentando em 52 o número de lugares disponíveis. A empresa chegou a preparar uma lista com o nome de 17 voluntários, caso a superlotação voltasse a ocorrer. Irene e as filhas, Murilo, Tiago e Gabriel estavam com o nome lá, mas dessa vez tiveram de embarcar.