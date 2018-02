Em Londres, investidores criticam taxa do IOF

Gestores de recursos afirmaram que, enquanto o imposto durar, darão preferência aos ADRs (american depositary receipts, como são chamadas as ações de empresas não norte-americanas negociadas nas bolsas dos Estados Unidos). Eles acreditam que os bancos passarão a oferecer produtos de derivativos de balcão aos investidores, como forma de driblar o IOF. Os investidores se mostraram inconformados com a decisão do governo - sem levar em consideração que medidas para conter a apreciação de moedas emergentes possam ser discutidas neste fim de semana pelos ministros do G-20 (as 20 maiores economias do mundo) reunidos na Escócia.

Também participaram do evento o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, e o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles. "O evento tem um significado simbólico importante, porque o BNDES e a BM&FBovespa são os dois grandes agentes de financiamento do Brasil, não só no presente como no futuro", disse Meirelles. O escritório da BM&FBovespa será comandado pela executiva Cathryn Lyall. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.