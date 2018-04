Em movimento de ajuste, dólar fecha em queda maior que 4% O dólar interrompeu o movimento de alta das últimas quatro sessões e caiu mais de 4 por cento nesta sexta-feira, em um movimento de ajuste. Para analistas, a alta do dólar era excessiva e estimulada por pressões no mercado futuro. A divisa norte-americana fechou cotada a 2,271 reais, em queda de 4,42 por cento. Na semana, no entanto, o dólar ainda acumula alta de 5 por cento. (Reportagem de Jenifer Corrêa; Edição de Vanessa Stelzer)