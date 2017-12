BC nega ter dado chancela para que autoridade suíça aprovasse venda do BSI a Esteves Em nota divulgada na noite desta sábado, o Banco Central do Brasil (BCB) afirma que não deu "chancela" para que a agência reguladora dos bancos suíços, a Finma, aprovasse a venda do banco BSI, com sede em Lugano, para o BTG Pactual, do banqueiro André Esteves, em 2014. "A autorização para funcionamento, aquisição e mudança de controle é de competência de cada supervisor nacional. Assim, nenhum intercâmbio específico de informações foi feito entre o BCB e a Finma para chancelar o negócio, cabendo exclusivamente à autoridade de supervisão suíça a autorização da operação, sem quaisquer interferências da supervisão brasileira", destacou o comunicado.