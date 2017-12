Em nota, BR garante combustível à Varig A Petrobras Distribuidora (BR) chegou a um acordo com a Varig e vai continuar fornecendo combustíveis às aeronaves da companhia aérea, segundo nota divulgada hoje pela subsidiária da Petrobras. Segundo a nota, "a BR continua sendo o principal fornecedor de querosene de aviação da Varig". Sem dar nenhum detalhe do acordo e nem quanto às garantias para o fornecimento, a BR afirma que "prosseguirá trabalhando com todo o empenho para apoiar um de seus maiores e mais emblemáticos clientes consumidores". Ainda segundo a nota, a Petrobras Distribuidora, durante as negociações sobre fornecimento, "pautou" suas decisões pelo respeito a todas as instâncias envolvidas, como ficou claro na entrevista concedida, no último dia 17 de maio, pela presidente da companhia, Maria das Graças Foster. "A BR jamais usou formas de pressão para alcançar seus objetivos comerciais, quer seja com a Varig, quer seja com o Judiciário que conduz o Processo de Recuperação Judicial da Companhia aérea", diz a nota. A estatal afirma ainda que "acredita firmemente na recuperação da Varig, posição esta que se manteve inalterada no tempo, pois, como credora, a BR manteve o crédito desde a entrada da companhia aérea no Processo de Recuperação Judicial, em 17 de junho de 2005, até o término do contrato de fornecimento em 30 de dezembro de 2005. Ademais, aprovou todos os planos propostos pelos Administradores, através de voto favorável, nas Assembléias de Credores visando viabilizar o retorno da Companhia a normalidade empresarial", conclui a nota.