Em nota, governo Lula formaliza acordo com o FMI O Ministério da Fazenda no final da tarde desta terça-feira nota comunicando formalmente a intenção do governo brasileiro de continuar com um acordo com o FMI. Veja a íntegra da nota: "As equipes do Ministério da Fazenda e do Fundo Monetário Internacional (FMI) concluíram hoje da conveniência de se procurar continuar o relacionamento com o FMI no âmbito de um acordo. Em consequência de um convite, agora reiterado pelo ministro Palocci, a senhora Anne Krueger, primeira gerente geral adjunta do Fundo Monetário Internacional, deverá estar em Brasília no dia 5 de novembro. Nessa oportunidade, o ministro Palocci e a senhora Krueger deverão discutir as bases para negociar esse acordo e seus contornos".