Em Nova York, Meirelles diz que crédito voltou ao normal

O presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, se mostrou otimista em relação à economia do País em um painel sobre reforma regulatória do sistema financeiro realizado nesta sexta-feira, 16, em Nova York, durante um evento promovido pela revista The Economist. "O crédito está de volta ao normal" e "a economia está se recuperando de um modo sustentável", disse Meirelles.

Meirelles afirmou que o Brasil foi capaz de passar pela crise financeira consideravelmente bem, em boa parte graças a uma estrutura regulatória sólida. Meirelles também afirmou que, conforme as nações reformam seus sistemas financeiros, a harmonização de regras além das fronteiras nacionais terá benefícios e classificou esta como a melhor opção.

Aumento da arrecadação fiscal

O presidente do BC avalia que a recuperação da atividade econômica deverá levar a um aumento da arrecadação fiscal. "Existe correlação importante e, muitas vezes, historicamente (há) uma reação até mais forte da parte fiscal em relação à atividade do que se espera", afirmou.

Meirelles observa que os estímulos fiscais, como a redução do IPI, já têm um cronograma para saírem de ação, mas acrescenta que a recuperação da atividade econômica deve endereçar a questão. De acordo com Meirelles, os dados recentes relativos à atividade "estão consistentes" com a projeção do Banco Central de crescimento de 0,8% do PIB em 2009. Ele cita que o mercado tem "revisado fortemente para cima as projeções para 2009 e 2010". A previsão do BC para 2009 (+0,8%), continuou ele, está "substancialmente acima do consenso de mercado que está levemente acima de zero".