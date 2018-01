Em pregão apático, Bolsa de Tóquio sobe 0,1% A Bolsa de Tóquio fechou com alta marginal, beneficiada pelo aumento das compras relacionadas aos futuros no final da sessão, mas, no geral, o dia foi apático, em razão das expectativas sobre a decisão do Comitê de Mercado Aberto, do Federal Reserve, em relação às taxas básicas de juro nos EUA. "As compras relacionadas a window dressing parecem ter se acelerado momentos antes do fechamento do mercado", disse Hiroshi Sato, gerente-geral do Departamento de Bonds e ações da Cosmo Securities. O índice Nikkei fechou com alta leve de 0,12%. As informações são da agência Dow Jones.