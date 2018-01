Em pregão morno, Bolsa de Tóquio recua 0,13% A Bolsa de Tóquio fechou em leve queda, após uma sessão monótona, com os investidores diminuindo seus negócios, por conta das expectativas sobre os eventos nos EUA. Além do início da reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve, vários indicadores sobre as condições da economia norte-americana sairão hoje e amanhã. O índice Nikkei-225 cedeu 0,13%. As informações são da agência Dow Jones.