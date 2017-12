Vendas no varejo caem 0,9% em maio, a maior queda em 14 anos

Atualizado às 10h45

RIO - Com a atividade econômica dando sinais de fraqueza, as vendas do comércio varejista tiveram o quarto mês seguido de queda. O indicador caiu 0,9% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o recuo mais intenso para o mês desde 2001, ano no qual a queda também foi de 0,9%.

O resultado de maio veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado - que esperavam desde uma queda de 1% até uma alta de 0,6% - e maior que a mediana, negativa em 0,30%.

Já na comparação com maio do ano passado, sem ajuste sazonal, as vendas tiveram queda de 4,5%. Nesse confronto, as projeções variavam entre recuo de 4,8% e queda de 2,3%, com mediana negativa de 3,7%. A baixa foi a maior desde agosto de 2003.

Até maio, as vendas do setor acumulam queda de 2% no ano e de 0,5% nos últimos 12 meses. É a primeira queda, em 12 meses, desde março de 2004. "A conjuntura desfavorável, a restrição orçamentária e a confiança baixa afetam o consumo das famílias", afirmou Juliana Paiva Vasconcellos, gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE.

Ao todo, cinco dos oito segmentos investigados já apresentam queda nesse horizonte, segundo o IBGE. "Sobrevivem", destacou Juliana, os equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, os outros artigos de uso pessoal e doméstico e os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria.

Mesmo assim, o desempenho desses setores também vem perdendo fôlego, entre eles o farmacêutico. "Realmente tem uma diferença, estamos consumindo o mais essencial mesmo. As coisas que não são essenciais podem estar sendo cortadas", afirmou a gerente.

"Esse ano, as vendas estão batendo vários recordes negativos", acrescentou Juliana, comentando que houve deterioração grande ao longo deste ano. "Já estamos com queda em 12 meses", reforçou.

Em maio, a massa de rendimento habitual dos trabalhadores, segundo a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), recuou 5,0% ante maio de 2014. As operações de crédito livre para pessoa física, segundo o Banco Central, também estão crescendo menos, comentou Juliana. "O consumo das famílias é afetado por renda, preço e expectativa do consumo", explicou.

Varejo ampliado. Nas vendas do varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, a queda foi mais brusca. As vendas caíram 1,8% em maio ante abril. Além de ser a sexta queda consecutiva, é a mais intensa para o mês desde o início da série, em 2003. O resultado veio abaixo do piso do intervalo das estimativas dos analistas, que iam de queda de 1,7% até alta de 0,4%, com mediana negativa em 0,55%.

Na comparação com maio do ano passado, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram queda de 10,4% em maio, o 12º seguido e idêntico ao observado em fevereiro deste ano (-10,4%).

O recuo de 1,8% foi puxado por sete das dez atividades pesquisadas no setor. O segmento de veículos e motos, partes e peças, depois de subir 3,6% em abril, voltou a cair em maio, com perda de 4,6% nas vendas em relação ao mês anterior.

Outros destaques negativos em maio ante abril foram hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-1,1%), móveis e eletrodomésticos (-2,1%), combustíveis e lubrificantes (-0,1%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-0,4%), livros, jornais, revistas e papelaria (-2,1%) e material de construção (-3,8%).

O segmento de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, por sua vez, registrou aumento de 5,5% nas vendas em maio ante abril. O resultado, porém, sucede a queda de 11,9% verificada em abril ante março. Também cresceram as vendas, em maio ante abril, dos segmentos de outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,7%) e tecidos, vestuário e calçados (2,7%).