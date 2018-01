BB vai incentivar aposentadoria de até 18 mil funcionários e fechar 400 agências

BRASÍLIA - O Banco do Brasil (BB) anuncia hoje uma grande reestruturação que reduzirá o número de agências e oferecerá um plano de aposentadoria incentivada para até 18 mil funcionários. Como a adesão ao plano é voluntária, o banco não tem uma estimativa oficial da economia que será feita. Simulações obtidas pelo Estado apontam uma economia total de R$ 2,7 bilhões no caso de adesão de 10 mil funcionários e de R$ 1,85 bilhão, com a adesão de 5 mil empregados. No cálculo, está incluído a economia com redução da estrutura física.

Os servidores que aderirem ao plano receberão 12 salários mais indenização pelo tempo de serviço, que vai de um a três salários. A despesa do BB com os atuais 109 mil funcionários é superior à média da dos concorrentes privados. No ano, até setembro, o BB gastou R$ 15 bilhões com pessoal, expansão de 5,3% ante mesmo período de 2015.

Reduzir a folha de pagamento é visto como uma medida essencial para melhorar a rentabilidade do banco, foco de atenção de Paulo Caffarelli, presidente da instituição. Em entrevista ao Estado, em junho, o executivo afirmou que tem como objetivo aproximar o retorno da operação do BB ao de rivais privados.

O maior banco do País quer ampliar ainda o número de funcionários com carga horária reduzida. A expectativa é que seis mil deles gradativamente troquem a jornada de oito para a de seis horas. Ao aderir, o empregado tem o salário reduzido em 16,25%. Após essa mudança, só cargos gerenciais ficarão com jornada de oito horas.

Agências. O BB fechará 402 agências em todo o País e transformará outras 379 em postos de atendimento (PAB) ao longo do próximo ano. A economia anual com o enxugamento da estrutura é estimada pelo BB em R$ 750 milhões, sendo R$ 450 milhões da nova estrutura organizacional e R$ 300 milhões de redução de gastos com transporte de valores, segurança, locação e condomínios, manutenção de imóveis, entre outras despesas. Hoje, o BB tem 5.430 agências e 1.791 postos de atendimento.

Os postos de atendimento têm quadro de funcionários reduzido e não oferecem todos os serviços de uma agência. São instalados dentro de outras empresas ou em órgãos públicos e podem ter horário de atendimento diferenciado. O BB não fechará agência em município onde só o banco atua.

A instituição também vai fechar 28 superintendências regionais de varejo e 3 de governo de um total de 140. Em comunicado ao mercado, divulgado na noite de ontem, o BB informou que haverá revisão e redimensionamento da estrutura organizacional em todos os níveis: direção geral, superintendências, órgãos regionais e agências. Na direção geral, três unidades estratégicas serão encerradas, com a transferência das funções para outras diretorias.

Em relação às agências, o banco afirmou que a rede “será reorganizada de forma a adequar-se ao novo perfil e comportamento dos clientes, com o aproveitamento de sinergias, a otimização de estruturas e a ampliação de serviços digitais, sem comprometer a presença do BB nos municípios em que atua”.

O banco afirmou que abrirá 255 unidades de atendimento digital, entre escritórios e agências digitais, que vão se somar às 245 já existentes. Essas unidades - que reduzem o atendimento externo e ampliam nas plataformas digitais - atendem hoje 1,3 milhão de clientes. A expectativa é chegar a 4 milhões até o fim de 2017.