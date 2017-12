Em reunião com Lula, Evo Morales reforça tom conciliador O presidente da Bolívia Evo Morales, após se reunir por quase duas horas em um café da manhã neste sábado, em Viena, com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, reforçou seu tom conciliador em relação ao Brasil e à Petrobras. Evo Morales, que evitou tecer criticas à estatal brasileira, fez diversos elogios a Lula. Disse também que o processo de nacionalização desenvolvido no pais acontecerá "de forma negociada, inclusive na questão dos preços do gás". Visita ao Brasil O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que acompanhou Morales numa tumultuada entrevista à imprensa, informou que foi convidado pelo mandatário boliviano a visitar em breve aquele país. O ministro disse também que Morales vai visitar o Brasil, o que foi confirmado pelo presidente colombiano. "Foi um encontro muito cordial. Temos enormes coincidências com o Brasil. Respeito muito e admiro o presidente Lula, um grande líder de origem sindical, como eu. Somos países vizinhose aliados", afirmou Morales. Questionado sobre a reação do governo brasileiro aos ataque a Petrobras, Morales voltou a responsabilizar a imprensa de ter criado um mal-entendido e torno de suas acusações à Petrobras e ao governo brasileiro. "Estamos sendo vítimas de alguns meios de comunicação que buscam nos confrontar, mas não vão conseguir", disse Morales. "Eles (a imprensa) já haviam tentado fazer a mesma coisa entre a Venezuela e eu". Morales afirmou que a questão do gás está sendo negociada entre os governos dos dois países. "Nós queremos exportar mais gás para fortalecer nossa economia e melhorar as condições sociais da Bolívia. Estamos negociando isso". O café da manhã que reuniu Lula e Morales se estendeu por 50 minutos além do previsto. Amorim disse que as declarações de Morales feitas na véspera e hoje "são absolutamente consistentes". E acrescentou: "Vamos eliminar o ruído".